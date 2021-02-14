«ПолитРоссия»: Москва может отомстить Америке за провокации и разведку у границ РФ

Москва может отомстить Соединенным Штатам за провокации и разведывательную деятельность у государственных рубежей Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.
Портал «ПолитРоссия» информирует, что группа отечественных и кубинских научных работников намерена восстановить Гаванскую радиоастрономическую станцию. Эксперт Дмитрий Конаныхин, ставший собеседником журналистов, высказал уверенность в том, что данный объект могут наделить скрытой задачей, то есть использовать как систему, способную осуществлять радиотехническую разведку у американского побережья. Таким образом, РФ может отомстить Штатам за провокации у своих границ, делается вывод в процитированной публикации.
Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший разведчик Яков Кедми озвучил прогноз, по которому первое воздушное судно НАТО, залетевшее в небо над российским Крымом, будет сбито.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.