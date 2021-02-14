«ПолитРоссия»: Москва может отомстить Америке за провокации и разведку у границ РФ

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14 февраля 2021, 21:50 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Москва может отомстить Соединенным Штатам за провокации и разведывательную деятельность у государственных рубежей Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Портал «ПолитРоссия» информирует, что группа отечественных и кубинских научных работников намерена восстановить Гаванскую радиоастрономическую станцию. Эксперт Дмитрий Конаныхин, ставший собеседником журналистов, высказал уверенность в том, что данный объект могут наделить скрытой задачей, то есть использовать как систему, способную осуществлять радиотехническую разведку у американского побережья. Таким образом, РФ может отомстить Штатам за провокации у своих границ, делается вывод в процитированной публикации.

Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший разведчик Яков Кедми озвучил прогноз, по которому первое воздушное судно НАТО, залетевшее в небо над российским Крымом, будет сбито.