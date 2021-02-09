Издание DWNews: российский Ту-22М3М станет «настоящим кошмаром» для флота НАТО

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9 февраля 2021, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Корабли, COVER Images / globallookpress.com

Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3М станет «настоящим кошмаром» для флота Североатлантического альянса. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

В настоящий момент в России проходит модернизация Ту-22М3, после осуществления работ он получит название Ту-22М3М. Издание DWNews отмечает, что штатной ракетой для обновленного самолета станет Х-32, которую прозвали «убийцей авианосцев». Согласно имеющимся сведениям, данный боеприпас способен развивать скорость, составляющую пять Махов, дальность его действия составляет до тысячи километров.

Оснащенный ракетой Ту-22М3М сможет бить по цели, не заходя в зону вражеской ПВО. Бомбардировщик с Х-32 на борту будет «настоящим кошмаром» для флота НАТО, говорится в публикации DWNews, пересказанной порталом «ПолитРоссия».

Ранее во вторник интернет-ресурс Avia.pro написал, что в скором будущем на вооружении армии России могут появиться тропосферные комплексы РЭБ.