Сайт Avia.pro: скоро на вооружении армии России могут появиться тропосферные комплексы РЭБ

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9 февраля 2021, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

На вооружении армии Российской Федерации в скором будущем могут появиться тропосферные комплексы РЭБ. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что отечественные специалисты в настоящий момент занимаются разработкой новейшей системы, которая сделает возможным осуществление постановки помех противнику через слои тропосферы. В процитированном материале отмечается, что применение подобной технологии не только повысит радиус действия российских комплексов РЭБ, но и позволит забивать вражеские радары очень сильными помехами. Выявить источник последних будет практически нереально.

Ранее на текущей неделе портал «ПолитРоссия» написал, что самолет Су-57 получил возможность ослеплять оборону НАТО.