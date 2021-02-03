Сайт Task & Purpose поведал детали инцидента с пролетом российского Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук» в Черном море

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3 февраля 2021, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Эсминец «Дональд Кук», COVER Images / globallookpress.com

В зарубежном сегменте интернета появилась публикация, в которой рассказываются подробности инцидента с пролетом российского Су-24 рядом с эсминцем Соединенных Штатов «Дональд Кук» в акватории Черного моря.

Портал Task & Purpose проинформировал со ссылкой на европейское командование США, что американский корабль дважды пытался связаться по радио с пилотом Су-24, однако ответ получен не был. В результате инцидента, который продолжался порядка десяти минут, самолет подошел к эсминцу на расстояние около 92 метров на высоте примерно 60 метров над водной поверхностью.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский сайт Tencent написал, что российские ракеты «Авангард» способны уничтожить Штаты.