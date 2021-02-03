Сайт Task & Purpose поведал детали инцидента с пролетом российского Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук» в Черном море

Портал Task & Purpose проинформировал со ссылкой на европейское командование США, что американский корабль дважды пытался связаться по радио с пилотом Су-24, однако ответ получен не был. В результате инцидента, который продолжался порядка десяти минут, самолет подошел к эсминцу на расстояние около 92 метров на высоте примерно 60 метров над водной поверхностью.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский сайт Tencent написал, что российские ракеты «Авангард» способны уничтожить Штаты.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.