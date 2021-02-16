Ресурс Sohu: Россия заставит США жалеть о шутках над кораблем «Александр Николаев»

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16 февраля 2021, 10:20 Источник: «ПолитРоссия»

Российский корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация заставит Соединенные Штаты жалеть о шутках над десантным кораблем «Александр Николаев». Такая точка зрения высказана в публикации, появившейся в китайском интернет-сегменте, информируют отечественные СМИ.

«Александр Николаев» был выведен из состава российского флота более четырнадцати лет назад. Некоторое время назад стало известно о планах по модернизации судна. В США эту инициативу высмеяли. Западные специалисты заявили, что «Александр Николаев» в силу своего возраста не принесет большой пользы.

Как сообщает издание «ПолитРоссия», китайский ресурс Sohu отметил, что Москва заставит американцев жалеть о шутках над кораблем. В материале сайта выражена уверенность в том, что модернизация превратит судно в актуальную боевую единицу.

Авторы Sohu указывают на то, что размеры «Александра Николаева» позволяют ему максимально оперативно высадить на вражеское побережье целую танковую дивизию. Американцам будет не до шуток, когда под их носом десантируются десятки российских бронемашин, говорится в процитированной публикации.

Ранее во вторник портал Avia.pro написал, что Россия взяла под контроль все средства ПВО НАТО на европейской территории в ответ на усиление присутствия там Штатов.