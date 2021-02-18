Avia.pro: российские военные начали покидать базу Т4 в Сирии, вероятно, из-за угрозы со стороны Израиля

Российские военнослужащие начали покидать базу Т4, расположенную в сирийской провинции Хомс, вероятно, из-за угрозы со стороны Израиля. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет со ссылкой на сирийские источники, что в настоящее время российская сторона вывозит с территории объекта оборудование, вооружение и боеприпасы. Согласно предварительной информации, силы РФ перебазируются на аэродром, который находится на окраине города Камышлы.
В процитированном материале указывается на то, что дальнейшее нахождение российских военных на Т4 было сопряжено с риском. Данную базу неоднократно атаковал Израиль.
Ранее на текущей неделе тот же самый интернет-ресурс сообщил о существовании версии, по которой отечественная система РЭБ в Сирии могла спровоцировать столкновение двух американских беспилотников.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.