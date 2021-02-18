Avia.pro: российские военные начали покидать базу Т4 в Сирии, вероятно, из-за угрозы со стороны Израиля

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18 февраля 2021, 08:42 Источник: Аvia.pro

Военная колонна, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Российские военнослужащие начали покидать базу Т4, расположенную в сирийской провинции Хомс, вероятно, из-за угрозы со стороны Израиля. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет со ссылкой на сирийские источники, что в настоящее время российская сторона вывозит с территории объекта оборудование, вооружение и боеприпасы. Согласно предварительной информации, силы РФ перебазируются на аэродром, который находится на окраине города Камышлы.

В процитированном материале указывается на то, что дальнейшее нахождение российских военных на Т4 было сопряжено с риском. Данную базу неоднократно атаковал Израиль.

Ранее на текущей неделе тот же самый интернет-ресурс сообщил о существовании версии, по которой отечественная система РЭБ в Сирии могла спровоцировать столкновение двух американских беспилотников.