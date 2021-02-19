Сайт Avia.pro: выдвинувшиеся в район сирийского города Эль-Баб российские военные могут столкнуться с армией Турции

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19 февраля 2021, 10:33 Источник: Аvia.pro

Российский бронеавтомобиль, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военнослужащие, выдвинувшиеся в район города Эль-Баб, расположенного в сирийской провинции Халеб, могут столкнуться с турецкой армией. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном в интернете.

Портал Avia.pro пишет, что ВКС РФ перебросили дополнительные силы на территорию базы «Хмеймим» в Сирии. Предполагается, что данные самолеты примут участие в ударах по боевикам на севере и северо-западе арабской республики. В процитированной публикации указывается на то, что там же находятся турецкие подразделения.

Авторы ресурса добавили, что за несколько часов до прибытия самолетов в Хмеймим появились сведения, согласно которым крупная группа российских военных выдвинулась в район города Эль-Баб, контролируемого армией Турции, а также джихадистскими формированиями. Журналисты сайта полагают, что между сторонами может произойти столкновение.

Как сообщалось ранее сегодня, агентство «Зайтун» проинформировало, что боевая машина ВКС РФ по ошибке атаковала в Сирии представителей проиранского ополчения.