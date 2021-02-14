Автор блога Análisis Militares назвал оружие базы России в сирийском Хмеймиме для отражения воздушных ударов

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14 февраля 2021, 08:57 Источник: «Военное обозрение»

Военные учения, pixabay.com

Автор блога Análisis Militares назвал вооружение российской базы в сирийском Хмеймиме для отражения воздушных атак. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет издание «Военное обозрение», неназванный испанский эксперт констатировал, что системы РФ достаточно эффективно защищают базу. Дальний перехват обеспечивают С-400. Основная оборона объекта в ближней зоне возложена на комплексы «Панцирь-С1». За время нахождения в Хмеймиме они сбили свыше ста дронов различных типов, которые запускали представители незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, российскую базу в арабской республике защищают системы «Тор-М2», отметил автор блога.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский интернет-ресурс Jinri Toutiao высказал точку зрения, по которой ракеты РФ «Циркон» превратят авианосцы Соединенных Штатов в бесполезные жестянки.