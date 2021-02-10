Ресурс Avia.pro: Турция может отказаться от российских С-400 в обмен на американские Patriot и F-35
10 февраля 2021, 09:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Турция может отказаться от закупленных у Российской Федерации комплексов С-400 в обмен на американские системы Patriot и самолеты F-35. Такая версия высказана в публикации, появившейся в интернете.
Портал Avia.pro пишет, что в Анкаре приняли решение о намерении отказаться от дальнейшей эксплуатации С-400 в обмен на вооружение производства Соединенных Штатов. Авторы ресурса предположили, основываясь на данных зарубежных источников, что Турция может продать приобретенные у РФ комплексы в другую страну или передать их для изучения американским военным.
Ранее в среду тот же самый сайт сообщил, что российская армия нанесла удар «Искандерами» по поддерживаемым Анкарой джихадистам в Сирии.
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