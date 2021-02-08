Avia.pro: Турция может попытаться скопировать российские С-400 для производства своего оружия
8 февраля 2021, 08:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Турция может попытаться скопировать закупленные у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400 для производства своего вооружения. Соответствующий вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в сети.
О том, что военные Турции намерены скопировать российские С-400, пишет сайт Avia.pro. Как утверждается в процитированном материале, сообщения о планах турецкой стороны появились, в частности, после отказа РФ поделиться с Анкарой технологиями С-400.
Авторы портала напоминают, что некоторое время назад Турция пыталась скопировать китайские технологии. Это спровоцировало ответ Пекина в виде ограничительных мер.
Ранее тот же самый ресурс проинформировал, что ВКС РФ уничтожили танки и бронеавтомобили, полученные сирийскими боевиками от Анкары.
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