Avia.pro: Турция может попытаться скопировать российские С-400 для производства своего оружия

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8 февраля 2021, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Турция может попытаться скопировать закупленные у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400 для производства своего вооружения. Соответствующий вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в сети.

О том, что военные Турции намерены скопировать российские С-400, пишет сайт Avia.pro. Как утверждается в процитированном материале, сообщения о планах турецкой стороны появились, в частности, после отказа РФ поделиться с Анкарой технологиями С-400.

Авторы портала напоминают, что некоторое время назад Турция пыталась скопировать китайские технологии. Это спровоцировало ответ Пекина в виде ограничительных мер.

Ранее тот же самый ресурс проинформировал, что ВКС РФ уничтожили танки и бронеавтомобили, полученные сирийскими боевиками от Анкары.