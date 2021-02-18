Песков назвал дату встречи Путина и белорусского президента Лукашенко и предположил:

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18 февраля 2021, 13:57 Источник: Интерфакс

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, назвал дату встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры запланированы на 22 февраля. Официальный представитель Кремля раскрыл темы, которые будут обсуждать Путин и Лукашенко.

По данным Пескова, в повестке встречи "двусторонние отношения" и обмен мнениями по международной проблематике. Пресс-секретарь считает, что Лукашенко "наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, только что завершилось Всенародное собрание". По мнению Пескова, "можно ожидать весьма продолжительные переговоры".

Ранее Песков не комментировал планы по встрече Путина с Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой анонсировал встречу с Владимиром Путиным в 20-х числах февраля.

В Белоруссии отрицают информацию источников российских СМИ о том, что Лукашенко будет просить Россию о новом кредите. Лукашенко также заявил, что поедет в Россию не для того, чтобы просить "аж $3 млрд".