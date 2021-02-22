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Видео, как Владимир Путин и Александр Лукашенко на лыжах катались

, 17:37

Видео, как Владимир Путин и Александр Лукашенко на лыжах катались
Путин, Лукашенко, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко прокатились на лыжах в Сочи, после чего пересели на снегоходы. Главы государств во время катания поприветствовали отдыхающих на Красной поляне.

Лукашенко оценил состояние сочинской трассы."Трасса мягкая, хорошая. Приятно", - сказал он.

Президент Белоруссии прибыл в Россию 19 февраля. Сегодня в ходе переговоров Путин предложил ему покататься на лыжах.

НС

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