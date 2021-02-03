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Пушков с иронией отреагировал на заявление американского адмирала о ядерной войне с РФ

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков с иронией отреагировал на заявление американского адмирала о ядерной войне с РФ
Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление американского адмирала Чарльза Ричардса о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.

Пушков предложил Ричардсу подумать, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как США «могут спровоцировать его применением обычных вооружений». По его словам, в Вашингтоне до сих пор не понимают, что такое ядерная война.

«Пусть фильмы хоть посмотрят - "На следующий день", скажем. Необходимый ядерный ликбез», - рекомендует сенатор.

Ранее в Совфеде резко ответили на статью американского адмирала Чарльза Ричардса о возможном начале ядерной войны с РФ.

БА

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