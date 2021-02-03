Сенатор Джабаров оценил заявление американского адмирала о возможном начале ядерной войны с Россией

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3 февраля 2021, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Джабаров , фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление американского адмирала Чарльза Ричардса о возможности ядерной войны с Россией. Сенатор считает, что такие высказывания показывают непрофессионализм.

«Ни один здравомыслящий военный, профессионал даже в страшном сне не может представить себе начало ядерной войны», - пояснил он.

Джабаров отметил, что военнослужащие, как правило, не очень любят говорить на такие темы, и «ужасно боятся, что это может наступить».

Ранее глава Стратегического командования США Ричардс заявил, что со времен распада Советского Союза Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но ситуация изменилась в настоящее время.