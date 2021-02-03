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3 февраля 2021, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Американский адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или с Китаем.

Чарльз Ричард, глава Стратегического командования США, написал статью для официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов.

В тексте, опубликованном в февральском номере издания, говорится, что со времен распада Советского Союза Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но ситуация изменилась в настоящее время.

Адмирал Чарльз Ричард выразил мнение о существующей реальной возможности того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если в этих странах решат, что "в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству".

Как считает адмирал, возможность использования ядерного оружия со стороны вероятных противников США исключать нельзя.

В статье Ричард написал, что пока Пентагон борется с терроризмом, Россия и Китай якобы проводят агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны.

Адмирал убежден, что такие действия Москвы и Пекина не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.

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