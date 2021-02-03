Пушков увидел в словах Зеленского желание развязать войну с Россией
3 февраля 2021, 07:50[ «Аргументы Недели» ]
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков оценил вопрос президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Джо Байдену об интеграции страны в Североатлантический альянс. По его словам, таким способом Киев намерен развязать войну с Москвой.
«Зеленский задал вопрос Байдену: «Почему Украина ещё не в НАТО»? Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного - войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», - высказал он.
Напомним, что Зеленский обратился к Байдену в ходе интервью телеканалу HBO. Он назвал один из главных вопросов, который задал бы американскому лидеру при личной встрече.
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