Пушков увидел в словах Зеленского желание развязать войну с Россией

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3 февраля 2021, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков оценил вопрос президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Джо Байдену об интеграции страны в Североатлантический альянс. По его словам, таким способом Киев намерен развязать войну с Москвой.

«Зеленский задал вопрос Байдену: «Почему Украина ещё не в НАТО»? Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного - войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», - высказал он.

Напомним, что Зеленский обратился к Байдену в ходе интервью телеканалу HBO. Он назвал один из главных вопросов, который задал бы американскому лидеру при личной встрече.