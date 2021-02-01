Что хотел бы узнать Зеленский при личной встрече с Байденом

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1 февраля 2021, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Владимир Зеленский, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, какой вопрос он задал бы американскому коллеге Джо Байдену, если бы оказался рядом с ним. Вопрос, по его словам, был бы очень "простой".

"Для меня первый вопрос звучал бы так: «Мистер Президент, почему мы до сих пор не в НАТО?»", — сказал президент Украины.

Зеленский также пожелал, чтобы при Байдене между Соединенными Штатами и Украиной продолжался "открытый разговор".

Зеленский заявил, что был серьезно встревожен штурмом Капитолия в Вашингтоне.