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Зеленский заявил, что был серьезно встревожен штурмом Капитолия в Вашингтоне

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил, что был серьезно встревожен штурмом Капитолия в Вашингтоне
президент Украины Владимир Зеленский, Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миру будет трудно воспринимать Соединенные Штаты Америки как символ демократии после прошедших в Капитолии беспорядков в начале января текущего года.

По мнению президента Украины, случившееся стало серьезным ударом по демократии в США, где, как ранее считалось, власть передается мирно, без революций и войн.

Владимир Зеленский заявил, что его страна "пережила две революции", поэтому он понимает, что подобное "может происходить". Однако, по словам политика, никто не ожидал, что это может случиться в США. "Я был серьезно встревожен", – признался политик и добавил, что не хотел бы, чтобы в Штатах были переворот, стрельба или жертвы.

ЕТ

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