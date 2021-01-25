Республиканцы считают необходимым расследовать роль Facebook и Twitter в штурме Капитолия
25 января 2021, 19:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В США республиканцы из комитета по контролю и реформам палаты представителей заявили, что любое возможное расследование ФБР «роли» соцсети Parler в штурме Капитолия 6 января должно также изучить роль Facebook и Twitter.
В направленном в ФБР послании председатель комитета по контролю и реформам Кэролин Малони просит тщательно расследовать роль, которую социальная сеть Parler сыграла в атаке.
Члены Республиканской партии отметили, что письмо Малони представляет собой еще одно «свидетельство развивающегося союза между крупными технологическими компаниями и демократами для подавления определенных взглядов, мнений и перспектив». В партии считают, что комитету следует включить Facebook и другие соцсети в свой запрос на расследование.
Ранее сообщалось, что для Трампа не осталось соцсетей.
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