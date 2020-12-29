Песков прокомментировал мнение Жириновского о преемниках Путина

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29 декабря 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что размышления политиков о преемнике президента России Владимира Путина традиционно вызывает весьма живой интерес, но чаще всего ничем не подкреплены.

Несколько дней назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что новым президентом могут стать премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Пескова, комментировать рассуждения невозможно. Пресс-секретарь главы государства отметил, что Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, вероятно, его предположения основываются на его опыте.

На вопрос, думает ли Путин о преемнике, Песков сказал, что президента неоднократно об этом спрашивали на всех пресс-конференциях, и он сам на это отвечал. Песков напомнил, что президент много раз говорил, что это решение предстоит принимать народу.

Владимир Путин устроен так, что за 20 лет никто не смог раскрыть его планы по кадровым перестановкам, отставкам или назначениям, считает российский политолог Евгений Сатановский.