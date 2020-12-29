Политолог Евгений Сатановский прокомментировал прогнозы Владимира Жириновского по новому президенту России

Аргументы Недели → Политика 13+

29 декабря 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Сатановский, фото: facebook.com/evgeniysatanovski

Владимир Путин устроен так, что за 20 лет никто не смог раскрыть его планы по кадровым перестановкам, отставкам или назначениям. Российский учёный-востоковед и экономист Евгений Сатановский, комментируя прогноз лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сказал, что «кого бы Путин не назначал, не перемещал, не убирал — это всегда было совершенно неожиданно».

По мнению и убеждению Сатановского, прогнозы о возможных преемниках Владимира Путина - бессмысленны, и в данном случае никто ничего угадать не может. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» политолог сказал: «Никто никогда ни в одном кадровом вопросе за последние 20 лет не смог ничего предсказать. Кого бы Путин не назначал, не перемещал, не убирал — это всегда было совершенно неожиданно. Это Путин. Он так устроен. Молодец».

Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвал свою версию наиболее вероятных кандидатов на пост президента России после ухода Владимира Путина.