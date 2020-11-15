Пушков назвал виновного в плохой репутации Польши

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря министра - координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Россия портит репутацию Польши в Европе.
«Образ Польши в мире не связан с усилиями России - ухудшение ее имиджа не представляет для нас интереса. Оно вызвано тем, что внутренняя политика Польши не вписывается в требования и ценности ЕС», - высказал он.
Пушков призвал Варшаву «посмотреть в зеркало», а не обвинять Москву.
Ранее Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление Станислава Жарина о том, что Россия якобы нарочно портит репутацию Польши.
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