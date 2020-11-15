Сенатор Цеков ответил на обвинения Польши в адрес России

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15 ноября 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Сергей Цеков, сайт Госдумы РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина о том, что Россия якобы нарочно портит репутацию Варшавы.

Цеков отметил, что Польша выбрала Россию «объектом постоянных нападок». По его словам, высказывание Жарина в очередной раз это доказывает. Он добавил, что Москва «не вмешивается во внутренние дела других государств».

«Если что-то в Польше происходит, на вопрос «Кто виноват?» они всегда отвечают: «Россия» ... К сожалению, это выработалось у них на протяжении последних нескольких десятилетий», - резюмировал сенатор RT.