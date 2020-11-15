Польша обвинила Россию в попытках создать «плохую репутацию страны»

Россия якобы стремится выставить Польшу страной, которая постоянно создает проблемы в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
«Мы должны различать природу информационных действий различных стран. Самая большая угроза для Польши – это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», - высказал он.
Жарин отметил, что Москва хочет создать «плохую репутацию Варшавы» с помощью информационных атак. При этом речь идет о «разведывательной деятельности, провокациях, дипломатических выпадах и хакерских атаках» со стороны России, пояснил он.
Пресс-секретарь также не исключает что «скоординированные информационные атаки» против Варшавы могут вести Китай и Германия. Доказательств Жарин не привел, однако добавил, что Польша - «самая важная страна Восточной Европы».
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