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Пушков: Байден может стать президентом, «укравшим выборы»

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков: Байден может стать президентом, «укравшим выборы»
Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что кандидат от Демократической партии Джо Байден может стать президентом Соединенных Штатов, который «украл выборы».

«Пересмотр результатов голосования в двух штатах, где предварительно вроде бы победил Байден, окончательно дискредитирует выборы и лишит их легитимности», - высказал он.

Пушков отметил, что Байден станет президентом, «укравшим выборы», но для него такой сценарий допустим. Однако такое развитие событий недопустимо для его будущего президентства, пояснил сенатор.

Напомним, что пересчёт голосов в Джорджии и победа Трампа в Пенсильвании позволит забрать у Байдена 36 голосов выборщиков. Но этого будет недостаточно для победы действующего президента США - ему необходим еще один штат.

БА

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