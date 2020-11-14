Нескончаемые выборы в США. Битва Байдена и Трампа всё ещё продолжается

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14 ноября 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Оба кандидата в президенты Соединённых Штатов абсолютно уверены в своей победе. Но всё же некоторые аналитики полагают, что заветная виктория может достаться Дональду Трампу.

Несколько астрологов из Восточной Европы такого же мнения. Трамп категорически не согласен с выводами Байдена и считает своего противника излишне самоуверенным. По последним данным, действующий лидер США одержал верх в Северной Каролине. Байдену же досталась победа в Джорджии. Правда вот в Джорджии могут снова пересчитать голоса, так что грядущие изменения вполне возможны. За выборами в Штатах сейчас следит почти весь мир, не говоря уже о жителях государств обеих Америк.

У Байдена уже 306 голосов из нужных 270, а у Трампа – только 232. Победа Байдена на лицо, и его уже поздравляют многие мировые лидеры. В России пока что воздерживаются от дарования комплиментов лидеру демократов. Правительство РФ ожидает окончания выборов и подведения итогов. Байдена пока победителем не называют. По правде, окончательные итоги всей кампании вообще не ясны. Команда Трампа подала иск об отмене итогов выборов в ряде городов. Сторонников Байдена обвиняют в фальсификации и искусственном накручивании голосов. Трампу нужно вначале удостовериться, законны ли, собственно говоря, действия его оппонента из демократов или же речь идёт о серьёзном нарушении правил. Так что ни о каких итогах голосования пока говорить не приходится.