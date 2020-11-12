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Министр обороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами

, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами
фото: mod.gov.az

Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим миротворческими силами РФ Рустамом Мурадовым. Обсуждались темы организации и осуществления миротворческой миссии в Карабахе.

Напомним, вчера российские миротворцы прибыли в Карабах, где они будут следить за соблюдением договоренности о прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее сообщалось, что Азербайджан готов предоставить армянам культурную автономию в Карабахе.

РФ и Турцией подписан меморандум о совместном центре по Карабаху. Песков заявил, что в Нагорном Карабахе будут только российские миротворцы, Турция с этим не согласна.

НС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что турецкие миротворческие миссии не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха. По его словам, он ознакомлен с заявлением главы Минобороны Турции Хулуси Акара.

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