Министр обороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами

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12 ноября 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: mod.gov.az

Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим миротворческими силами РФ Рустамом Мурадовым. Обсуждались темы организации и осуществления миротворческой миссии в Карабахе.

Напомним, вчера российские миротворцы прибыли в Карабах, где они будут следить за соблюдением договоренности о прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее сообщалось, что Азербайджан готов предоставить армянам культурную автономию в Карабахе.

РФ и Турцией подписан меморандум о совместном центре по Карабаху. Песков заявил, что в Нагорном Карабахе будут только российские миротворцы, Турция с этим не согласна.