Министр обороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами
12 ноября 2020, 19:49[ «Аргументы Недели» ]
Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим миротворческими силами РФ Рустамом Мурадовым. Обсуждались темы организации и осуществления миротворческой миссии в Карабахе.
Напомним, вчера российские миротворцы прибыли в Карабах, где они будут следить за соблюдением договоренности о прекращении огня в зоне конфликта.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.