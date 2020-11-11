РФ и Турцией подписан меморандум о совместном центре по Карабаху

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11 ноября 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

флаги РФ и Турции, фото: pixabay.com

Россия и Турция подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Таковы итоги переговоров с его турецким коллегой Хулуси Акаром. Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторингу.

Как отметил Шойгу, присутствие в Карабахе российских миротворцев обеспечит стабильность в регионе, остановит потоки беженцев и будет способствовать их возвращению в свои дома. Совместный центр по контролю за прекращением огня даст возможность следить за тем, чтобы стороны конфликта соблюдали договоренности, а также заложит «основу для урегулирования застарелого конфликта».