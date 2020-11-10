Эрдоган заявил, что Турция будет вместе с Россией следить за прекращением огня в Карабахе

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10 ноября 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Реджеп Эрдоган, Xinhua / globallookpress.com

Турция совместно с Российской Федерацией будет осуществлять контроль за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом Эрдоган сообщил главе российского государства владимирку Путину в телефонной беседе. Глава Турции одобрил вчерашний шаг на пути к постоянному урегулированию в Нагорном Карабахе.

Наблюдательная деятельность Турцией и Россией будет осуществляться в созданном центре в одном из районов Азербайджана, отметил Эрдоган.

Пресс-секретарь президента Турции заявил, об «освобождении азербайджанского Карабаха».