Пресс-секретарь президента Турции заявил, об «освобождении азербайджанского Карабаха»
10 ноября 2020, 11:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын утром во вторник, 10 ноября, заявил, что Нагорный Карабах к настоящему моменту "освобожден". Он также подчеркнул, что речь идет о территории Азербайджана.
"Карабах освобожден. Карабах – это Азербайджан", – отметил Калын. Пресс-секретарь турецкого лидера добавил, что после этого Анкара будет рядом с Баку как на поле боя, так и в процессе переговоров.
Напомним, ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Армянский премьер-министр Никол Пашинян в свою очередь заявил, что пока боевые действия на вышеуказанной территории полностью не прекратились.
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