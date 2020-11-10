Пашинян: боевые действия в Нагорном Карабахе полностью не остановились

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10 ноября 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 10 ноября, заявил, что боевые действия в некоторых местах в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на заключение соглашения о полном прекращении огня.

Пашинян подчеркнул, что к настоящему моменту боевые действия в Нагорном Карабахе завершились не полностью, однако армянская сторона надеется, что в скором времени они прекратятся.

Напомним, ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о завершении военных действий в Карабахе. Согласно заявлению, которое озвучил президент РФ Владимир Путин, полное прекращение огня на вышеуказанной территории начинается с 10 ноября.