Азербайджан готов предоставить армянам культурную автономию в Карабахе

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12 ноября 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Карабах, фото: Russian Look

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы на онлайн-брифинге заявил, что Баку готов предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе. Посол отметил, что покинувшие Карабах азербайджанцы туда вернутся.

"Статуса Нагорного Карабаха на сегодня нет, - сказал Бюлбюль оглы. - Это может быть в лучшем плане культурная автономия для армянского населения, которое там проживает".Азербайджан гарантирует, что все армянские памятники культуры, находящиеся в Нагорном Карабахе, будут в целости и сохранности.

По его словам, азербайджанцы 30 лет ждали решения нагорнокарабахского вопроса: "И конечно, все те, кто был изгнан из своих домов с азербайджанской стороны, будут возвращаться". азербайджанский посол добавил, что и сам ждет не дождется, когда сможет восстановить разрушенный дом своего отца.

Ранее Пашинян объяснил подписание мира в Карабахе угрозой "котла" для 20 тысяч солдат.