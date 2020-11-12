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Песков заявил, что в Нагорном Карабахе будут только российские миротворцы, Турция с этим не согласна

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Песков заявил, что в Нагорном Карабахе будут только российские миротворцы, Турция с этим не согласна
Фото: соцсети

Есть нестыковки в заявлениях Москвы и Анкары о присутствии миротворческих контингентов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые уже дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана».

Он же отметил, что для размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе нужно согласие Еревана и Баку, этот вопрос не может обсуждаться только между Москвой и Анкарой.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоголу заявил, что Турция в процессе мониторинга за соблюдением прекращения огня в зоне карабахского конфликта призвана играть такую же роль, как и у России. Из его уст стало известно, что создается российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе и отдельные наблюдательные посты на местах. «Наблюдение будет вестись как на суше, так и в воздухе, посредством беспилотных летательных аппаратов», - сказал главный дипломат Турции.

ША

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