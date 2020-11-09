Комитеты Госдумы одобрили кандидатуру на должность министра транспорта

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9 ноября 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: здание Госдумы, Михаил Фролов/globallookpress.com

В понедельник, 9 ноября, Комитет Госдумы по транспорту и строительству и комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на совместном заседании одобрили кандидатуру гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева на должность министра транспорта России.

Мишустин внес в ГД список кандидатов на должности членов правительства, среди них гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, глава Минвостокразвития Александр Козлов, глава «РусГидро» Николай Шульгинов и другие.

Ранее сообщалось, что Путин снял с должности министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, а также назначил экс-главу Минстроя Якушева на должность полпреда президента в УФО.