Комитеты Госдумы одобрили кандидатуру на должность министра транспорта
9 ноября 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В понедельник, 9 ноября, Комитет Госдумы по транспорту и строительству и комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на совместном заседании одобрили кандидатуру гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева на должность министра транспорта России.
Мишустин внес в ГД список кандидатов на должности членов правительства, среди них гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, глава Минвостокразвития Александр Козлов, глава «РусГидро» Николай Шульгинов и другие.
Ранее сообщалось, что Путин снял с должности министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, а также назначил экс-главу Минстроя Якушева на должность полпреда президента в УФО.
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