Мишустин внес список кандидатур на должности членов правительства в Госдуму

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9 ноября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Михаил Мишустин, сайт Госдумы РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент Владимир Путин, внёс кандидатуры на должности членов правительства в Госдуму.

Мишустин предложил на должность министра природных ресурсов и экологии главу Минвостокразвития Александра Козлова, на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства - гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, а также Ирека Файзуллина, занимающего пост замминистра. Премьер предложил назначить заместителем председателя правительства министра энергетики Александра Новака, а на его место - главу «РусГидро» Николая Шульгинова.

«Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях. Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры», - отметил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что Путин снял с должности министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.