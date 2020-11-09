Путин подписал указы об отставках глав Минтранса и Минприроды

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9 ноября 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир путин снял с должности министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля в понедельник, 9 ноября.

Указы вступают в силу со дня подписания, отметили в пресс-службе.

Дитрих занимал свою должность с мая 2018 года, с 2015 по 2018 гг. являлся первым заместителем министра транспорта РФ.

Возможно, он станет врио губернатора Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Путин отправит в отставку четырех министров. Кандидатуры преемников на оперативном совещании с вице-премьерами объявит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.