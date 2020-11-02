РБК сообщает, что глава Минтранса может возглавить Белгородскую область

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2 ноября 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Евгений Дитрих. Фото: сайт Минтранса РФ

Глава Минтранса Евгений Дитрих может стать врио губернатора Белгородской области.

По сообщению РБК, которое ссылается на источники, близкие к администрации президента и к региональным властям, кандидатура Дитриха рассматривается в качестве основной.

Также сообщается, что на место Дитриха в кресле министра транспорта рассматриваются глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько.

Ранее сообщалось, что министр транспорта может покинуть свой пост.