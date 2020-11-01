РБК: Глава Минтранса Евгений Дитрих уйдет в отставку

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1 ноября 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Евгений Дитрих, фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Министр транспорта Евгений Дитрих может уйти в отставку. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на два источника в компаниях, работающих с Минтрансом, а также знакомый одного из претендентов на этот пост.

Один из собеседников отметил, что на должность министра рассматриваются два заместителя Евгения Дитриха - глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько, а также глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Кроме того, в правительстве данную информацию якобы подтвердили. Однако кандидатуру раскрывать не стали. Предполагается, что об уходе Дитриха объявят в среду, 4 ноября.

Евгений Дитрих занимает пост министра транспорта с 2018 года.