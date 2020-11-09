РБК: Путин отправит в отставку четырех министров

СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что в понедельник, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин отправит четырёх министров в отставку.
Речь идет об увольнении глав четырех из 21 министерств: Минэнерго - Александр Новак, Минприроды - Дмитрий Кобылкин, Минстроя - Владимир Якушев и Минтранса - Евгений Дитрих.
Отмечается, что отставку Новака, Кобылкина и Дитриха подтвердили собеседники, близкие к администрации президента. Кроме того, источник, близкий к правительству, подтвердил планирующееся повышение главы Минэнерго. Об увольнении Якушева рассказал источник в компании, работающей с Минстроем.
Один из собеседников уточнил, что Путин подпишет указ об отставках министров, затем на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит кандидатуры их преемников. Предложение главы правительства рассмотрит Госдума.