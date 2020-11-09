Путин назначил экс-главу Минстроя Якушева на должность полпреда президента в УФО
9 ноября 2020, 11:25[ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. На его место назначен бывший глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.
«… назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 9 ноября.
Ранее сообщалось, что Путин снял с должности министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.