Путин назначил экс-главу Минстроя Якушева на должность полпреда президента в УФО

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9 ноября 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. На его место назначен бывший глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

«… назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 9 ноября.

Ранее сообщалось, что Путин снял с должности министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.