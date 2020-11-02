Лукашенко предложил Макрону помочь улучшить отношения с мусульманами

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2 ноября 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал главу Франции Эммануэля Макрона за его подход к отношениям с мусульманской общиной Франции. Он готов оказать помощь французскому коллеге в налаживании с ними отношений.

Как отметил Лукашенко, в Белоруссии с мусульманами проблем никогда не возникало, они на всех выборах оказывали поддержку и ему, и власти. "Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами?", - заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, недопустимо ущемлять религиозные права граждан и "бросать в мусульман камни".

Пушков раскритиковал ответ Макрона мусульманам. Макрон потребовал от Эрдогана уважать Францию.