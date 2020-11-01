Макрон потребовал от Эрдогана уважать Францию

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1 ноября 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эммануэль Макрон на фото globallookpress.com/ Michael Kappeler

Президент Франции ответил турецкому коллеге. Макрон потребовал от Эрдогана уважения.



Французский лидер обвинил Турцию в занятии «воинственной позиции» по отношению к своим союзникам по НАТО. Макрон заявил, что напряженность может ослабнуть, если Эрдоган «проявит уважение и не будет лгать».

«Я отмечаю, что у Турции есть имперские наклонности в регионе», — намекнул президент Франции: «и я думаю, что эти имперские наклонности не очень хороши для стабильности региона, вот и все».

Этот намек стал частью риторики Макрона, который осудил действия Эрдогана в Сирии, Ливии и на Средиземноморье.

Париж и Анкара уже несколько недель живут в атмосфере напряженности. Они достигла своего пика, когда Эрдоган усомнился в психическом здоровье Макрона. Франция тут же отозвала свое посла. Но потом глава МИД Франции заявил о возврате дипломата.