Макрон потребовал от Эрдогана уважать Францию

1 ноября 2020, 17:00[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Президент Франции ответил турецкому коллеге. Макрон потребовал от Эрдогана уважения.
Французский лидер обвинил Турцию в занятии «воинственной позиции» по отношению к своим союзникам по НАТО. Макрон заявил, что напряженность может ослабнуть, если Эрдоган «проявит уважение и не будет лгать».
«Я отмечаю, что у Турции есть имперские наклонности в регионе», — намекнул президент Франции: «и я думаю, что эти имперские наклонности не очень хороши для стабильности региона, вот и все».
Этот намек стал частью риторики Макрона, который осудил действия Эрдогана в Сирии, Ливии и на Средиземноморье.
Париж и Анкара уже несколько недель живут в атмосфере напряженности. Они достигла своего пика, когда Эрдоган усомнился в психическом здоровье Макрона. Франция тут же отозвала свое посла. Но потом глава МИД Франции заявил о возврате дипломата.
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