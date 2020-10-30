Франция хочет наказать Эрдогана

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30 октября 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

На последнем экстренном саммите ЕС главной темой диалога помимо пандемии были вопросы воздействия на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Больше всех данная тема беспокоит французов. Они хотят обуздать амбиции турецкого политика.



Париж обеспокоен поведением Турции в Ливии, Восточном Средиземноморье и на Кавказе. Франция выступает в поддержку Армении, а Турция защищает интересы Азербайджана. Между французским президентом и турецким главой возник личный конфликт из-за убийства учителя Самюэля Пати. Эрдоган оскорбил Макрона за то, что тот осудил убийцу. Педагог был убит жестоким образом выходцем из чеченской республики за показ школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. При выступлении в турецком парламенте Эрдоган ещё раз высказался в поддержку убийцы.



На фоне терактов, произошедших в последние дни октября во Франции, заявления турецкого политика выглядят слишком вызывающе.Позиция Парижа пока не нашла общей поддержки ЕС. Скорее вопрос в отношении Турции будет рассмотрен позже, так как главной проблемой Европы остаётся пандемия. Помощник государственного секретаря США Кларк Купер также осудил политику Эрдогана, однако предостерёг Европу от резких действий. Если Анкара отколется от ЕС и уйдёт с Запада, то Россия сразу примет её в свои объятия, предостерёг американский политик.



