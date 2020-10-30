Песков озвучил условие для ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьера Армении Никола Пашиняна, который считает, что размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации.

Пресс-секретарь президента России сказал, что «любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил присутствие российских военных на границах своей страны.

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