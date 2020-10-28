Пашинян объяснил, почему российские военные находятся на границе с Карабахом

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28 октября 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Никол Пашинян, Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил присутствие российских военных на границах своей страны. В этом нет ничего необычного и нового, подчеркнул глава армянского правительства.

Пашинян напомнил, что российские военнослужащие и раньше стояли на границах Армении с Ираном и Турцией. Из-за обострения ситуации в Карабахе пограничники РФ стоят на юго-восточной и юго-западной границе Армении. Об этом премьер-министр Армении сказал в интервью журналисту испанского агентства EFE Пабло Гонзалезу 20 октября.

Общая численность российских военнослужащих в Армении — около 4,5 тысячи человек, их содержанием занимаются обе страны.

Ранее Никол Пашинян заявил, что размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации.