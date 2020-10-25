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Пашинян надеется на российских миротворцев

, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]

Пашинян надеется на российских миротворцев
Никол Пашинян, фото twitter.com/NikolPashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что размещение российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе могло бы стать выходом из сложившейся ситуации.

В интервью индийской телекомпании WION Пашинян высказал мнение, что международное сообщество и, в частности, страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны поддерживать и поощрять размещение российских миротворцев в зоне конфликта.
По словам армянского премьера, "иначе мы не увидим никаких конкретных действий по предотвращению гуманитарного кризиса". Текст интервью Никола Пашиняна размещен на сайте правительства Армении.

Президент США Дональд Трамп считает конфликт в Нагорном Карабахе «легким случаем». 

ИЧ

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