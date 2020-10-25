Пашинян надеется на российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что размещение российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе могло бы стать выходом из сложившейся ситуации.
В интервью индийской телекомпании WION Пашинян высказал мнение, что международное сообщество и, в частности, страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны поддерживать и поощрять размещение российских миротворцев в зоне конфликта. По словам армянского премьера, "иначе мы не увидим никаких конкретных действий по предотвращению гуманитарного кризиса". Текст интервью Никола Пашиняна размещен на сайте правительства Армении.
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