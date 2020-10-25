Трамп назвал конфликт в Нагорном Карабахе «легким случаем», пообещал урегулировать его

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25 октября 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото из соцсети

Президент США Дональд Трамп считает конфликт в Нагорном Карабахе «легким случаем». В ходе предвыборного митинга в штате Нью-Гэмпшир американский президент заверил, что сможет мирно урегулировать отношения между Арменией и Азербайджаном по Карабаху, сообщает kp.ru.

По словам Трампа, он по своему опыту знает, как это сделать. «Мы разберемся с этим. Почему бы и не сделать это, если знаешь, что делаешь, то это легко», - заявил он и отметил, что США уже занимаются разрешением конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Трамп заявил, что ранее президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти «обнялись и поцеловались» в Белом доме, когда находились в Вашингтоне на переговорах, по итогам которого подписали соглашение об экономическом сотрудничестве Белграда и Приштины.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия, при которых в Нагорном Карабахе установится перемирие.