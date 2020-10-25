СМИ: Алиев поставил условия Пашиняну для установления перемирия в Нагорном Карабахе

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25 октября 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Ильхам Алиев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия, при которых в Нагорном Карабахе установится перемирие. Алиев заявил, что если покровительствующие Армении страны хотят прекращения огня, то они должны оказать давление на Армению, и премьер-министр Никол Пашинян должен заявить, что Армения уйдет из Карабаха.

Как отметил азербайджанский президент в воскресенье, 25 октября, Пашинян говорит о самоопределении народов и, по сути, разрушил переговорный процесс по Карабаху.

Алиев подчеркнул, что "прекращение огня не может быть без условий". "Терпение азербайджанского народа иссякло. 28 лет назад была создана Минская группа. 28 лет нам обещали, говорили подождите, мы будем оказывать давление на Армению, мы сделаем это, мы сделаем то" - сказал президент Алиев и подчеркнул, что ничего не сделано.

По его данным, Армения ежедневно получает современное вооружение, вооружается. Алиев утверждает, что знает, какая техника и откуда поставляется в Армению, и сколько она стоит.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан уже дважды, 10 и 18 октября, объявляли о режиме прекращения огня. Но договоренности срываются, бои продолжаются.

Алиев ранее в воскресенье, 25 октября, в рамках разговора с американскими журналистами заявил, что Баку готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.