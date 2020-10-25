Алиев сообщил о готовности согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

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25 октября 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

президент Азербайджана Ильхам Алиев, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 25 октября, в рамках разговора с американскими журналистами заявил, что Баку готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона согласна сегодня прийти к соглашению о прекращении огня, однако власти Армении должны заявить, что привержены принципам, которые ранее выработали совместно Россия, США и Франция.

Президент Азербайджана также напомнил, что недавно армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что разрешить конфликт в Нагорном Карабахе дипломатическим путем невозможно.