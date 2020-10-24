Алиев: основным поставщиком оружия Азербайджану является Россия

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24 октября 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 24 октября в своем интервью французскому изданию Le Figaro, что главным поставщиком вооружений для его страны является Россия. Об этом сообщил новости портал EADaily.

«Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России. В отличие от Армении, мы платим за российские поставки. Армения получает вооружение от России бесплатно», — заявил Алиев. При этом он все же признал, что Россия не является единственным поставщиком вооружения для азербайджанской армии.

«Мы также закупаем оружие в Иране, Украине и Белоруссии», — сказал президент Азербайджана. По его словам, на сегодняшний день у страны имеется возможность закупать современное оружие, «которое поможет армии восстановить территориальную целостность».